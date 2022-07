Organizza i dati in colonne e righe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Organizza i dati in colonne e righe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TABELLA

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tabella (disambigua). una tabella è un prospetto o riquadro in cui sono mostrati dati e informazioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

Il Nicola apprezzato autore di colonne sonore; Spazi tra colonne ; Dove si trova lo spettacolare Selciato del Gigante, un sito naturale costituito da circa 40.000 colonne di basalto per lo più a forma di prisma esagonale; Il colonne llo ucciso dai Sioux; La accende l attaccabrighe ; Bianco, oppure a righe o quadri di varia misura; Recita sopra le righe ; Nelle linee e nelle righe