Nome d arte del rapper pugliese Michele Salvemini - Cruciverba

Nome d arte del rapper pugliese Michele Salvemini.



Soluzione 9 lettere : CAPAREZZA

Significato/Curiosita : Nome d arte del rapper pugliese michele salvemini

Caparezza, pseudonimo di michele salvemini (molfetta, 9 ottobre 1973), è un rapper, cantautore e produttore discografico italiano. figlio della maestra...

l'11 aprile 2008 è uscito il quarto album di caparezza, le dimensioni del...

