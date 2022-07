Natante per competizioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Natante per competizioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : RACER

Significato/Curiosita : Natante per competizioni

Il laser è un natante da diporto o da regata, dotata di un'unica vela e di una deriva a baionetta, l'albero è composto da due pezzi uniti (parte bassa...

racer – videogioco del 2000 racer – rivista statunitense... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

Altre definizioni con natante; competizioni; Un altro nome del pattìno, tipico natante estivo; natante di fortuna; Il guscio del natante ; natante rombante; Si occupa dei tempi in certe competizioni sportive; competizioni in acqua con tiri in porta; competizioni sportive al chiuso ing; Una classifica da competizioni sciistiche; Cerca nelle Definizioni