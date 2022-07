Moneta di scarso valore macchia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Moneta di scarso valore macchia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PATACCA

Significato/Curiosita : Moneta di scarso valore macchia

Terreno è coperto di vegetazione bassa che lascia scoperto il terreno, spesso ricco di affioramenti rocciosi. gli stadi di macchia e gariga comunque portano...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi meo patacca (disambigua). meo patacca ovvero roma in feste ne i trionfi di vienna è un'opera in... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

Altre definizioni con moneta; scarso; valore; macchia; moneta scherzosa; La moneta della Libia; La moneta in corso in Iran; La moneta più preziosa per Paperone; Cavallo di scarso pregio e poco aitante; Il nomignolo del più scarso ; Monetine di scarso valore dette anche ventini; È scarso di comprendonio; Persona bassa o di poco valore : mezza __; Impresa creata per dimiuire il valore di un altra; Ammasso di roba vecchia e di poco valore ; Toglie valore a un decreto; macchia no di rosso certi gelati; macchia bluastra detta anche livido; Cerata come le più moderne tovaglie antimacchia ; C è chi la macchia involontariamente di saliva; Cerca nelle Definizioni