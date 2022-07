Mancano sia a qualche persona che a certi pattini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mancano sia a qualche persona che a certi pattini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ROTELLE

Significato/Curiosita : Mancano sia a qualche persona che a certi pattini

Settimana di agosto viene disputato il palio dei bagni, una regata di pattini disputata dai bagnini dei rispettivi stabilimenti balneari. il palio nacque...

A rotelle, risalente al 1680 circa nicolas grollier de servière (1596–1689). sedia a rotelle nel suo gabinetto delle meraviglie una sedia a rotelle da... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

