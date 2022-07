Località magiara - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Località magiara. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Localita magiara

Organizzazione magiara è l'unione democratica magiara di romania (uniunea democrata a maghiarilor din românia). esiste anche il partito civico magiaro (partidul...

pécs (['pe] ascolta[·info], in tedesco: fünfkirchen; in serbo: , pecuj; in croato: pecuh; in latino: sopianae o quinque ecclesiae; in italiano...