Liquido frutto della pressatura di alici salate - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : COLATURA

Liquido frutto della pressatura di alici salate

Preparare la colatura di alici si trova nella disciplinare della regione campania intitolata "disciplinare di produzione della colatura di alici di cetara"

