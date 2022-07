Legno chiaro spesso impiegato per le botti di vino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Legno chiaro spesso impiegato per le botti di vino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ROVERE

Significato/Curiosita : Legno chiaro spesso impiegato per le botti di vino

Ancora facilmente distinguibili. le botti tradizionalmente usate per il rum sono in legno di quercia americana, le quali vengono preparate carbonizzandone...

Maggiordomo della corte pontificia della rovere, bernardino de cupis, gli diede una figlia illegittima, felice della rovere. durante il cardinalato aveva preso... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

Altre definizioni con legno; chiaro; spesso; impiegato; botti; vino; Incisioni nel legno ; Pregiato legno tropicale; Piattaforma di legno ; Asta di legno che blocca una porta persona alta; Marrone chiaro ; Le rose giallo chiaro ; chiaro e limpido; Dà un legno chiaro ; Un piccolo Cupido spesso ornamentale; 1 pugili spesso feriscono quella sopracciliare; La cambia chi muta opinione, spesso per tornaconto; Infiammazione che colpisce spesso i calciatori; Un impiegato con responsabilità particolari; Gas impiegato nei fari; Anestetico impiegato in piccoli interventi; Fu impiegato nei bombardamenti in Vietnam; botti per la caccia alle anatre in palude; Una botti glia da Chianti; S imbotti sce con prosciutto; Si forma su denti e botti ; Il vino di Montalcino; Può contenere acqua o vino ; Un vino toscano pluripremiato; vino di mele; Cerca nelle Definizioni