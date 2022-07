Lavora rimettendo a posto quadri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lavora rimettendo a posto quadri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : RESTAURATORE

Significato/Curiosita : Lavora rimettendo a posto quadri

Che ha segnato un ritorno alla tradizione dei carnevali settecenteschi rimettendo in scena nuovamente, dopo secoli, il volo del'angelo, così come si svolgeva...

Il restauratore è una serie televisiva italiana trasmessa da rai 1 dal 2012 al 2014. il poliziotto basilio corsi, accecato dalla rabbia per la morte della... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

