Lago della Lapponia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lago della Lapponia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Lago della lapponia

File su lapponia svedese (en) lapponia svedese, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc. ente svedese del turismo, lapponia svedese,...

(aanaar nel sami di inari, anár nel sami settentrionale, aanar in sami skolt, enare in svedese) è un comune finlandese di 6.756 abitanti (dato 2012) situato...