Isola delle Piccole Antille - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : BARBADOS

Significato/Curiosita : Isola delle piccole antille

Le piccole antille sono un arcipelago del mare caraibico, parte delle antille. contrapposte alle grandi antille, si estendono ad arco da porto rico in...

Coordinate: 13°10'12n 59°33'09w / 13.17°n 59.5525°w13.17; -59.5525 barbados (afi: /bar'bados/) è uno stato insulare, facente parte delle piccole antille... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

