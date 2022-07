L iscrizione sulla Croce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L iscrizione sulla Croce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : INRI

Significato/Curiosita : L iscrizione sulla croce

(titolo, iscrizione della croce) è l'iscrizione, riportata differentemente dai quattro vangeli canonici, che sarebbe stata apposta sopra la croce di gesù...

Disambiguazione – "inri" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi inri (disambigua). il titulus crucis (titolo, iscrizione della croce) è... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

Altre definizioni con iscrizione; sulla; croce; In mezzo all iscrizione ; iscrizione sulla tomba di un defunto; L iscrizione sullo stemma; L iscrizione sullo stemma; Un edificio... sulla scacchiera; Mangia sulla damiera; C è tutto sulla tastiera del computer; Assieme a forchette e coltelli sulla tavola; La sua bandiera ha una croce gialla su sfondo blu; La croce di Malta era il simbolo di quale Repubblica marinara; La croce ... positiva; croce via in centro; Cerca nelle Definizioni