Indica, alla latina, una caratteristica non ben definibile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indica, alla latina, una caratteristica non ben definibile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : SUI GENERIS

Significato/Curiosita : Indica, alla latina, una caratteristica non ben definibile

Inizi documentati della lingua latina e la fine del iii secolo a.c. si tratta di testi di vario genere, alcuni definibili "protoletterari", altri di carattere...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sui generis (disambigua). sui generis (letteralmente: di un genere suo proprio) è una locuzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

