Imperatore romano morto per strangolamento - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : COMMODO

Significato/Curiosita : Imperatore romano morto per strangolamento

Roma, 16 novembre 42 a.c. – miseno, 16 marzo 37) è stato il secondo imperatore romano, appartenente alla dinastia giulio-claudia, regnante dal 14 al 37...

Cesare lucio marco aurelio commodo antonino augusto, nato lucio elio aurelio commodo (in latino: lucius aelius aurelius commodus; lanuvio, 31 agosto 161...

