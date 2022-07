Gruppo di persone che mangiano sedute insieme - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gruppo di persone che mangiano sedute insieme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TAVOLATA

Significato/Curiosita : Gruppo di persone che mangiano sedute insieme

E che mick era in dolce attesa di molti figli alieni dalla fiancée di gary, i quali mangiano bishop. constantine muore, assorbito dalla fontana (che aveva...

In geologia, un tavolato o piattaforma è una zona coperta principalmente da rocce sedimentarie in strati relativamente piatti o leggermente inclinati che... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

