Grossi ruminanti selvatici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grossi ruminanti selvatici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BISONTI

Significato/Curiosita : Grossi ruminanti selvatici

Vero e proprio diviso in due da uno spazio (oltre a essere ruminanti). la specie selvatica è considerata in pericolo critico in base ai criteri della...

Soltanto due sono sopravvissute: il bisonte americano ed il bisonte europeo. studi genetici compiuti sui bisonti hanno dimostrato che le due specie oggi... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

