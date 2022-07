Gli strumenti come i tromboni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli strumenti come i tromboni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OTTONI

Significato/Curiosita : Gli strumenti come i tromboni

Tempo e oggi ripresi. questi strumenti sono suonati in genere da trombettisti. da ricordare i tromboni antichi (tromboni rinascimentali, sackbut dal francese...

ottoni – dinastia di imperatori del sacro romano impero del x secolo ottoni – famiglia di strumenti a fiato ottoni – famiglia che stabilì una signoria... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

