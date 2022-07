Giuda per Gesù, Bruto per Cesare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Giuda per Gesù, Bruto per Cesare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TRADITORE

Significato/Curiosita : Giuda per gesu, bruto per cesare

Disambiguazione – "giuda" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi giuda (disambigua). giuda iscariota (in ebraico: , yhûah...

Disambiguazione – "traditore" rimanda qui. se stai cercando il pezzo d'artiglieria, vedi traditore (architettura). in diritto penale, il tradimento è... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

Altre definizioni con giuda; gesù; bruto; cesare; Fu tradito da giuda ; Chi dipinse Bacio di giuda ; Il segnale del tradimento di giuda ; Un figlio di giuda ; Una preghiera insegnata da gesù ; Il lenzuolo che avvolse gesù ; L uomo resuscitato da gesù ; La residenza di gesù ; Giunio bruto : Marco = Giulio Cesare : x; Come Efialte di Trachis e Marco Giunio bruto ; Congiurò assieme a bruto per uccidere Cesare; Luogo della disfatta di bruto e Cassio nel 42 a.C; Il fiume che cesare varcò; Giunio Bruto : Marco = Giulio cesare : x; Il giorno di marzo in cui fu ucciso cesare ; Il 3000 di cesare ; Cerca nelle Definizioni