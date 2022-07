Il foro dell ago - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il foro dell ago. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Il foro dell ago

Punta. ad una estremità dell'ago c'è la punta e all'altra estremità un foro chiamato cruna, in cui si fa passare il filo. nell'ago che si usa per cucire...

La cruna dell'ago (the eye of the needle, in precedenza edito con il titolo storm island) è un romanzo storico di spionaggio dello scrittore britannico...