Il fondatore della teoria del linguaggio - Cruciverba

Il fondatore della teoria del linguaggio.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CHOMSKY

Significato/Curiosita : Il fondatore della teoria del linguaggio

Una teoria del complotto o della cospirazione (talvolta nella forma aggettivale: teoria complottista o cospirativa) è una teoria o spiegazione di un evento...

Disambiguazione – "chomsky" rimanda qui. se stai cercando il regista statunitense, vedi marvin j. chomsky. avram noam chomsky (in inglese: [nom 'tmski];... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

