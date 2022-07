È fissata ad un albero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È fissata ad un albero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : VELA

Significato/Curiosita : E fissata ad un albero

Significati, vedi albero (disambigua). disambiguazione – "alberi" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi alberi (disambigua). un albero (dal latino...

Carlos alberto vela garrido, noto semplicemente come carlos vela (cancún, 1º marzo 1989), è un calciatore messicano, attaccante del los angeles fc.

Altre definizioni con fissata; albero; fissata nella memoria; L ora... che è stata fissata per l attacco; È fissata a un albero; L ora... che è stata fissata per l attacco; Il cuore dell albero ; Pezzi di tronco d albero per fare fuoco; La vela dell albero centrale; albero a ombrello; Cerca nelle Definizioni