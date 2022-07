L estremità dello spillo che non punge - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L estremità dello spillo che non punge. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CAPOCCHIA

Significato/Curiosita : L estremita dello spillo che non punge

Acchiapparlo per mangiarselo. il pesce chiede aiuto a jerry, che, per difenderlo, punge tom con uno spillo. il gatto rimane bloccato dentro a un bidone della spazzatura...

Legno, cotone o carta cerata (cerino) di cui una estremità, chiamata capocchia, è ricoperta di una sostanza infiammabile generalmente composta di solfuro... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

Altre definizioni con estremità; dello; spillo; punge; Si trova all estremità inferiore di tibia e perone; Le estremità del golf; Le due estremità dello schieramento; Trattamento estetico delle estremità inferiori; È più dolce e più nutriente dello zucchero; Il Tomba dello sci; Il simbolo dello iodio; Il nome dello scrittore Molnàr; Quelli a spillo slanciano chi li indossa; Estremità tondeggiante dello spillo ; Nome alternativo del tacco a spillo ; Testa di uno spillo ; Appendice punge nte di certi animali; punge nti come certe salse; punge e cuce; punge nti come il fumo; Cerca nelle Definizioni