Era un marchio della General Motors per i giovani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Era un marchio della General Motors per i giovani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PONTIAC

Significato/Curiosita : Era un marchio della general motors per i giovani

Pontiac (disambigua). pontiac è stato un marchio automobilistico creato per fini commerciali dal gruppo general motors nel 1926 e rimasto attivo fino al 2010...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pontiac (disambigua). pontiac è stato un marchio automobilistico creato per fini commerciali... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

