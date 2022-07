Ente Teatrale Italiano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ente Teatrale Italiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ETI

Significato/Curiosita : Ente teatrale italiano

L'ente teatrale italiano (eti) è stato un ente senza fini di lucro nato nel 1942 con lo scopo di promuovere e diffondere le attività teatrali di prosa...

Ente tabacchi italiani - eti s.p.a. era un'azienda pubblica italiana operante nel settore dei tabacchi. inizialmente fondata come ente pubblico con il...

