La costata di manzo servita in fettine sottili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La costata di manzo servita in fettine sottili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TAGLIATA

Significato/Curiosita : La costata di manzo servita in fettine sottili

Come condimento per carni, arrosti, sughi e minestre. antipasto di arance: sono fettine di arance con filetti d'acciughe, olio d'oliva extra-vergine e sale...

La tagliata di manzo o semplicemente tagliata è un secondo piatto a base di carne di manzo che deve il suo nome al fatto che il pezzo di carne viene prima... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

Altre definizioni con costata; manzo; servita; fettine; sottili; La costata di manzo cotta in fettine sottili; Una costata ... alla francese; La costata meno cotta; Una costata senza osso; Romanzo capolavoro di Dickens: __ Twist; Noto romanzo di Leonardo Sciascia; Romanzo thriller del 1977 di Robin Cook; L autore del romanzo Il rosso e il nero; Va servita fredda; La capitale sudamericana servita dall aeroporto di Maiquetía; La città servita dall aeroporto San Giusto; Può essere servita sotto forma di spiedino; fettine di vitello; La costata di manzo cotta in fettine sottili; Le fettine di pesce crudo della cucina giapponese; fettine di pesce crudo servite nei sushi bar; Reti sottili per catturare uccelli; Radici sottili delle piante; sottili assi di legno di rivestimento; Lacerazioni lunghe e sottili ; Cerca nelle Definizioni