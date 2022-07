È conduttrice di calore mna non di elettricità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È conduttrice di calore mna non di elettricità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ARIA

Significato/Curiosita : E conduttrice di calore mna non di elettricita

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi aria (disambigua). l'aria è una miscela di sostanze aeriformi (gas e vapori) che costituisce... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

Altre definizioni con conduttrice; calore; elettricità; La Isoardi conduttrice tv; La conduttrice di Domenica in; Mara conduttrice ; La Leone attrice e conduttrice ; Sviluppa luce e calore ; calore eccessivo e mancanza d acqua; Scienza del calore della Terra; Cambiano calore in vapore; Fa scaricare l elettricità nel suolo; Elementi finali che fanno passare elettricità ; La paralisi... causata da mancanza di elettricità ; L anatomista del 700 che studiò l elettricità nelle rane; Cerca nelle Definizioni