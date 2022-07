Con carta e sasso nella morra cinese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Con carta e sasso nella morra cinese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FORBICI

Significato/Curiosita : Con carta e sasso nella morra cinese

La morra cinese, comunemente conosciuta come sasso-carta-forbice, è un gioco di mano popolare, spesso giocato dai bambini. il gesto di partenza del gioco...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi forbici (disambigua). le forbici sono uno strumento molto utilizzato per tagliare materiali... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

