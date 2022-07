Come un tiro che colpisce... di rimbalzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come un tiro che colpisce... di rimbalzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INDIRETTO

Significato/Curiosita : Come un tiro che colpisce... di rimbalzo

Quest'ultima, in un fondamentale chiamato stop. un tiro in cui la palla colpisce il ferro per poi ricadere in campo produce un rimbalzo, offensivo per la...

Il discorso indiretto è il modo in cui vengono riportate, in una proposizione subordinata, le parole dette in precedenza. da un lato, c'è la possibilità... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

Altre definizioni con come; tiro; colpisce; rimbalzo; Gli strumenti come i tromboni; come una sostanza consigliabile... per i freddi; Lo sono le repubbliche come quella francese o quella Usa; Cantante come Domingo; Lo è un tiro che sfiora il suolo; Fanno tiro cinio in aziende; I celebri gnocchetti tiro lesi; Le prime nel tiro ; Infiammazione che colpisce spesso i calciatori; La sesta che colpisce i bambini; colpisce pelli giovanili; Si colpisce da lontano in una specialità olimpica; Ripetuto indica un rimbalzo di notizie; Calcio di rimbalzo rugbistico; rimbalzo ; rimbalzo non uficiale di notizia; Cerca nelle Definizioni