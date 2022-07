Città lucana della Magna Grecia dove morì Pitagora - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città lucana della Magna Grecia dove morì Pitagora. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : METAPONTO

Significato/Curiosita : Citta lucana della magna grecia dove mori pitagora

Importanti della magna grecia. la città vecchia si sviluppa in un dedalo di stretti vicoli e piazzette fino al duomo e alla centrale piazza pitagora, punto...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi metaponto (disambigua). metaponto (µetapt in greco antico) è una frazione del comune di... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

