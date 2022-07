Città del napoletano in cui è nato Pulcinella - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città del napoletano in cui è nato Pulcinella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ACERRA

Significato/Curiosita : Citta del napoletano in cui e nato pulcinella

Ascolta[·info]; napule in napoletano, pronuncia ['npul] o ['npl]) è un comune italiano di 911 615 abitanti, terzo in italia per popolazione, capoluogo...

L'omonimo fiume, vedi acerra (fiume). acerra è un comune italiano di 58 152 abitanti della città metropolitana di napoli in campania. acerra è situata a circa... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

Altre definizioni con città; napoletano; nato; pulcinella; città siciliana della Valle dei templi; città lucana della Magna Grecia dove morì Pitagora; La città della Terrazza Mascagni; La città del Pavese con la stupenda Piazza Ducale; Il ragù bianco napoletano affogato di cipolle; Il Peppe comico napoletano che fu una iena in TV; Un caratteristico strumento napoletano ; Sinonimo di jella in napoletano ; La prima donna presidente del Senato Italiano; L idea fissa dell appassionato ; Lo è una giornata in cui non si è combinato nulla; Ha la varietà Senato re Cappelli; Così è detta la pulcinella di mare icona islandese; pulcinella , Colombina, Pantalone, ecc; La città campana in cui sarebbe nato pulcinella ; Diede i natali... a pulcinella ; Cerca nelle Definizioni