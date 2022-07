Un ciclo lunare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un ciclo lunare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : FASE

Significato/Curiosita : Un ciclo lunare

L'ombra della terra cade sulla luna, causando una eclissi lunare. eclissi solari e lunari non sono osservate ogni mese, perché il piano dell'orbita della...

fase – in fisica e in teoria dei segnali, lo spostamento relativo della forma d'onda di un segnale ad andamento periodico rispetto all'asse dei tempi fase...

