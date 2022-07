Celebre gruppo punk rock americano nato nel 1974 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Celebre gruppo punk rock americano nato nel 1974. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RAMONES

Significato/Curiosita : Celebre gruppo punk rock americano nato nel 1974

Heds) sono stati un gruppo rock statunitense, formatisi a new york nel 1974 e attivi fino al 1991. nel 2002 sono stati inseriti nella rock and roll hall of...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ramones (disambigua). i ramones sono stati un gruppo musicale punk rock statunitense formatosi... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

Altre definizioni con celebre; gruppo; punk; rock; americano; nato; 1974; celebre esploratore e navigatore portoghese; Vi si addormentò la bella di una celebre fiaba; celebre pittore; celebre dipinto di Edouard Manet; gruppo che ha vinto Sanremo nel 2016; gruppo di persone che mangiano sedute insieme; Un gruppo musicale composto da 5 elementi; Un gruppo di pubblicitari nella New York degli Anni 60: sono i protagonisti di quale nota serie TV; Può essere hard, indie o punk ; Acconciatura punk ; Il Curtis della storica band post-punk dei Joy Division; Il sottogenere punk dei The Gories e The Mummies; I Sigur __ gruppo post-rock ; Il ritmo musicale misto di rock e di calypso; Il Fossati de La mia banda suona il rock ; Jovi, musicista rock ; Lo Stato sudamericano con Callao; Gattopardo americano ; Stato insulare americano ; Un ruolo del football americano ; Città del napoletano in cui è nato Pulcinella; La prima donna presidente del Senato Italiano; L idea fissa dell appassionato ; Lo è una giornata in cui non si è combinato nulla; Il treno oggetto di un attentato il 4 Agosto 1974 ; Il Milton Nobel per l'economia nel 1974 ; Film cult del 1974 di Ettore Scola __ tanto amati; I fiori della rivoluzione portoghese del 1974 ; Cerca nelle Definizioni