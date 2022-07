Cavalca le onde su una tavola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cavalca le onde su una tavola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SURFISTA

Significato/Curiosita : Cavalca le onde su una tavola

"cavalcare" le onde utilizzando una tavola da surf. la tecnica consiste nel planare lungo la parete dell'onda, restando in piedi sulla tavola. le tavole da surf...

Piedi, e il surfista viene trascinato con una tecnica simile a quella dello sci nautico. una volta acquisita velocità sufficiente il surfista lascia la... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

Altre definizioni con cavalca; onde; tavola; Era Dolce quello di Guinizelli e cavalca nti; Una cavalca ta del calciatore... sulla fascia; Schiena di un animale che si cavalca ; La loro cavalca ta è un opera di Wagner; Infonde re conforto; All italiano di punto in bianco = improvvisamente corrisponde in inglese l espressione out of thè..; Fa... onde ggiare i tifosi; Donde la Vega, alias Zorro; Un locale con tavola calda; Non sa resistere ai piaceri della tavola ; Assieme a forchette e coltelli sulla tavola ; tavola munita di ruote; Cerca nelle Definizioni