La cassa dell ente pubblico - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : TESORERIA

Significato/Curiosita : La cassa dell ente pubblico

la cassa per il mezzogiorno, più propriamente cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'italia meridionale, ed abbreviata casmez, era un...

tesoreria imperiale (in turco: dîvân-i hümâyûn hazinesi, letteralmente "tesoreria del divano", anche hazine-i âmire) era anche nota come "tesoreria esterna"... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

Altre definizioni con cassa; dell; ente; pubblico; La cassa formata dalle costole; Lo può eseguire il violino, ma non la grancassa ; La cassa zione interviene al terzo grado di __; Se è secco, si incassa di più; Un grande legislatore dell antica Atene; Regione dell Etiopia; Il serbatoio energetico dell auto; Un isola dell arcipelago dell a Sonda; La Colò dell a Tv; Gladiatori col tridente ; Favorevolmente disposto; Mordace e pungente ; Primo Presidente della quinta Repubblica francese; Un reato da pubblico ufficiale; Veicolo a motore del trasporto pubblico ; Si dà in pubblico ; Un monitor che riporta informazioni per il pubblico ; Cerca nelle Definizioni