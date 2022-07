Cari, geografo tedesco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cari, geografo tedesco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RITTER

Significato/Curiosita : Cari, geografo tedesco

Mondo – tedesco, austro-ungarico, ottomano e russo – si estinsero, generando diversi stati nazionali che ridisegnarono completamente la geografia politica...

Krysten alyce ritter (bloomsburg, 16 dicembre 1981) è un'attrice e modella statunitense. è conosciuta principalmente per aver interpretato jane margolis...

Altre definizioni con cari; geografo; tedesco; _ muscari a, fungo tossico; La Foscari si trova a Venezia; Articolo per bibliotecari o; Si dice di cose che si reggono in equilibrio precari o; La sfera del geografo ; Il rapporto di cui tiene conto il geografo ; __ di Mileto, storico e geografo greco antico; Il globo del geografo ; Albrecht, pittore tedesco del 400-500; Porto tedesco sul mar Baltico; tedesco ... in tono scherzoso; Il compositore tedesco affetto da sordità; Cerca nelle Definizioni