Cantante come Domingo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cantante come Domingo.

Soluzione 6 lettere : TENORE

Cantante come domingo

Premio wolf per le arti 2012 josé plácido domingo embil, noto come plácido domingo (madrid, 21 gennaio 1941), è un tenore, baritono e direttore d'orchestra...

Cercando altri significati, vedi tenore (disambigua). estensione delle voci e relative ottave in musica il termine tenore definisce un registro vocale e... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

Cercando altri significati, vedi tenore (disambigua). estensione delle voci e relative ottave in musica il termine tenore definisce un registro vocale e...