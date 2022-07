Il cane a pois creato da Altan - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il cane a pois creato da Altan. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LAPIMPA

Significato/Curiosita : Il cane a pois creato da altan

Ispirato un vasto merchandising. altan crea il personaggio per la figlia, che gli aveva chiesto di disegnarle un cane, e lo fa esordire nel 1975 sul settimanale...

Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

Altre definizioni con cane; pois; creato; altan; Le hanno cane e asino; Africane di Bamako; Il cane commissario in tivù; Un cane da compagnia; I pois sulle cravatte; La cantante di pois on; Cosi Pippi Calzelunghe chiama il suo cavallo bianco a pois neri; __ Groening, il creato re dei Simpson; Giovane personaggio volante creato da J. M. Barrie; Insieme a Gino ha creato Zelig; Personaggio creato dal comico Rowan Atkinson; L antica Caltan issetta; Se saltan o si allaga la casa; Certi atleti lo saltan o; Si saltan o per dimagrire; Cerca nelle Definizioni