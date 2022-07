I biscotti del tiramisù - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I biscotti del tiramisù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SAVOIARDI

Significato/Curiosita : I biscotti del tiramisu

Secchi. i savoiardi sono uno degli ingredienti principali di dolci al cucchiaio come il tiramisù e la charlotte. sebbene l'origine dei biscotti savoiardi...

I savoiardi sono uno degli ingredienti principali di dolci al cucchiaio come il tiramisù e la charlotte. sebbene l'origine dei biscotti savoiardi sia... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

