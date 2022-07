Atleta che partecipa alle gare di corsa più brevi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Atleta che partecipa alle gare di corsa più brevi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : VELOCISTA

Significato/Curiosita : Atleta che partecipa alle gare di corsa piu brevi

Sport è l'insieme di attività motorie che impegna — a livello agonistico oppure di esercizio — le capacità psicofisiche dell'atleta, che svolge una disciplina...

velocista (atletica leggera), atleta che predilige le gare di breve distanza. velocista (ciclismo), ciclista che predilige gli sprint.... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

