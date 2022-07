Asmara è la sua capitale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Asmara è la sua capitale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Asmara e la sua capitale

asmara (anche con l'articolo, l'asmara; afi: /a'zmara/; in tigrino: asmerà; in arabo: asmara) è la capitale, la città più popolata e il principale...

Sunnita e chiesa ortodossa eritrea) e nove gruppi etnici. fu creata come entità politica nel 1890 con il nome di colonia eritrea. il presidente isaias afewerki...