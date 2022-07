Lo ascolta il confessore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo ascolta il confessore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PECCATORE

Significato/Curiosita : Lo ascolta il confessore

il migliore amico sarà persiano (sua guida e confessore), con cui compie il miracolo, dopo che era morto per una caduta, di riportarlo in vita per il...

Ben precisa delle conseguenze di un peccato (detta pena temporale), dal peccatore che abbia confessato con pentimento sincero il suo errore e sia stato... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

