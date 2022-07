Aroma per dentifricio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aroma per dentifricio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MENTOLO

Significato/Curiosita : Aroma per dentifricio

Normale dentifricio ad un dentifricio a base di erbe. alcune persone preferiscono utilizzare per la loro igiene orale dentifrici alle erbe per svariati...

Il mentolo (o (-)-mentolo) è un alcol chirale. a temperatura ambiente si presenta come un solido bianco dall'odore caratteristico. è un composto irritante... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

