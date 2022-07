Arnese con lo spiedo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Arnese con lo spiedo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : GIRARROSTO

Significato/Curiosita : Arnese con lo spiedo

Da girarrosto, che erano stati portati in chiesa come scaldapiedi, scapparono via verso la porta. la regina vittoria allevò ex cani da girarrosto come... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

Altre definizioni con arnese; spiedo; Un arnese come il saracco; arnese per far matasse; arnese tutto buchi; arnese con tanti denti; Un artista dello spiedo ; Vaschetta di metallo usata per cucinare allo spiedo ; Cotto allo spiedo ... come un pollo da asporto; Carni allo spiedo ; Cerca nelle Definizioni