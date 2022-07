Approfitta dell organismo che lo ospita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Approfitta dell organismo che lo ospita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PARASSITA

Significato/Curiosita : Approfitta dell organismo che lo ospita

Impegno con gli anziani dal centro pio manzù, un organismo in status consultivo generale con le nazioni unite che opera dal 1969 come istituto di studi per l'approfondimento...

Parassitismo (sociologia). disambiguazione – "parassita" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi parassita (disambigua). il parassitismo (dal greco... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

