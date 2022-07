Annuncia i nuovo giorno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Annuncia i nuovo giorno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AURORA

Significato/Curiosita : Annuncia i nuovo giorno

Un "ricatto", e annuncia la convocazione delle corti generali (il parlamento spagnolo) per due giorni dopo. il 21 ottobre rajoy annuncia la destituzione...

aurora galli (milano, 13 dicembre 1996) è una calciatrice italiana, centrocampista dell'everton e della nazionale italiana. aurora galli nasce a milano... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

Altre definizioni con annuncia; nuovo; giorno; Preannuncia la fine del giorno; annuncia rsi colpendo con le nocche sulla porta; Secondo un detto preannuncia ... pioggia a catinelle!; Si annuncia no con un fiocco rosa; Prefisso che vale nuovo ; _ nuovo , vita nuova; Vale... di nuovo ; Pubblicare di nuovo un opera letteraria; Preannuncia la fine del giorno ; Il giorno di marzo in cui fu ucciso Cesare; Prende il treno ogni giorno feriale; Il giorno non ancora terminato;