Altoparlante progettato per riprodurre le frequenze basse - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Altoparlante progettato per riprodurre le frequenze basse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : WOOFER

Significato/Curiosita : Altoparlante progettato per riprodurre le frequenze basse

Woofer (social network). viene definito woofer un altoparlante progettato per riprodurre le frequenze basse della gamma audio (comprese tipicamente fra i...

