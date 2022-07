Un acronimo reale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un acronimo reale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Un acronimo reale

Gabinetto di riflessione massonico in particolare. ma anche g.a.d.u. è un acronimo e non un'abbreviazione e sta per grande architetto dell'universo. può...

Edwin van der sar (voorhout, 29 ottobre 1970) è un dirigente sportivo ed ex calciatore olandese, di ruolo portiere, direttore generale dell’ajax. considerato...