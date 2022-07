Ha voce in capitolo nel monastero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha voce in capitolo nel monastero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PRIORE

Significato/Curiosita : Ha voce in capitolo nel monastero

Avere voce in capitolo". negli istituti di vita consacrata della chiesa cattolica, il capitolo è la riunione di tutti i religiosi di un monastero, di una...

Cercando altri significati, vedi priorato (disambigua). il titolo di priore (dal latino prior, "primo dei due") designava il primo di un gruppo o un superiore;... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con voce; capitolo; monastero; Modulazioni della voce ; La Kim voce di Bette Davis Eyes; Un elemento della voce ; Il Giuliano voce dei Negramaro; Compongono un capitolo ; capitolo del Corano; Il capitolo ... finale; Un capitolo della preistoria; Un capo nel monastero ; Particolare tipo di monastero ; Il capo di un monastero ; Il monastero della Normandia spesso circondato dalle maree; Cerca nelle Definizioni