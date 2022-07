La vite le cui foglie si colorano di rosso in autunno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La vite le cui foglie si colorano di rosso in autunno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AMERICANA

Significato/Curiosita : La vite le cui foglie si colorano di rosso in autunno

le bacche, grandi come piselli, sono cibo prelibato degli uccelli, che ne disperdono i semi. in autunno le foglie si colorano di rosso scarlatto. la vite...

americana – antologia del 1941 curata da elio vittorini americana – romanzo di don delillo del 1971 americana – genere di musica country americana – album... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

le bacche, grandi come piselli, sono cibo prelibato degli uccelli, che ne disperdono i semi. in autunno le foglie si colorano di rosso scarlatto. la vite...

americana – antologia del 1941 curata da elio vittorini americana – romanzo di don delillo del 1971 americana – genere di musica country americana – album... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022