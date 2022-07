D in su la vetta... : Il passero solitario = Sempre caro mi fu... : x - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: D in su la vetta... : Il passero solitario = Sempre caro mi fu... : x. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : L INFINITO

Significato/Curiosita : D in su la vetta... : il passero solitario = sempre caro mi fu... : x

Di veramente grosso, mi commuovevo e per due anni mi sono sempre commosso ogni volta che la cantavo. poi cominciai a cantarla in pubblico [...] da bolzano...

Il pensiero afferra l'inafferrabile universalità dell'infinito, superando la contingenza. con "infinito" e "spazi al di là della quiete" il poeta si riferisce... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

